На Алтае водитель мотоцикла "Урал" перевернулся и погиб

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Сегодня, 15:22.
Происшествия

В 6 км от поселка Отдаленный Усть-Пристанского района 60-летний водитель мотоцикла "Урал" без государственных регистрационных знаков не справился с управлением и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

Мотоцикл "Урал".
Мотоцикл "Урал". Фото: wroom.ru.

45-летний пассажир мотоцикла получил различные телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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