На Алтае водитель мотоцикла "Урал" перевернулся и погиб

В 6 км от поселка Отдаленный Усть-Пристанского района 60-летний водитель мотоцикла "Урал" без государственных регистрационных знаков не справился с управлением и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

45-летний пассажир мотоцикла получил различные телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.