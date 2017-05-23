На Алтае водитель сбил пьяного пешехода и напился сам после ДТП

22 мая в Усть-Кане в районе около 18.50 часов 47-летний местный житель на ВАЗ-2115 сбил 45-летнего мужчину. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и вышел на проезжую часть автодороги.
Пешеход с полученными травмами обратился в районную больницу, не госпитализирован.
В настоящее время в отношении водителя составили административный протокол за невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, до проведения освидетельствования в целях установления состояния опьянения. Пешехода привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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