На Алтае водитель сбил пьяного пешехода и напился сам после ДТП

Пешеход с полученными травмами обратился в районную больницу, не госпитализирован.

В настоящее время в отношении водителя составили административный протокол за невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, до проведения освидетельствования в целях установления состояния опьянения. Пешехода привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.