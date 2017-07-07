На Алтае водитель слетел с трассы в глубокий кювет и погиб

Как сообщает ГУ МВД по РА, 46-летний житель села Мухор-Тархата, двигаясь со стороны Шебалино в направлении Онгудая, не справился с управлением и слетел проезжей части, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирки автомобиля — 45-летняя жительница Онгудайского района и две жительницы Кош-Агачского района 49-ти и 55-ти лет госпитализированы с травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.