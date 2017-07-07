На Алтае водитель слетел с трассы в глубокий кювет и погиб

6 июля в Онгудайском районе около 8.00 часов произошло ДТП со смертельным исходом. На 599 км Чуйского тракта Mazda Familia слетела в кювет.
Как сообщает ГУ МВД по РА, 46-летний житель села Мухор-Тархата, двигаясь со стороны Шебалино в направлении Онгудая, не справился с управлением и слетел проезжей части, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирки автомобиля — 45-летняя жительница Онгудайского района и две жительницы Кош-Агачского района 49-ти и 55-ти лет госпитализированы с травмами.
По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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