На Алтае воскресное утро будет туманным, а день — жарким

27 августа, в последнее воскресенье лета, на Алтае будет жарко: воздух прогреется до +28 °С. В некоторых районах края утром возможен туман.

Погода в Алтайском крае: без осадков, в утренние часы местами туман.

ветер северо-восточный, 3-8 м/с, усилением по югу до 15 м/с.

температура днём +23+28 °С. Погода в Барнауле: без осадков, утром местами туман.

ветер северо-восточный, днем 6-11 м/с.

температура днем +23+25 °С. Погода в Республике Алтай: без осадков.

ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

температура днем +23… +28 °С, местами +18… +23 °С.