На Алтае воскресное утро будет туманным, а день — жарким

27 августа, в последнее воскресенье лета, на Алтае будет жарко: воздух прогреется до +28 °С. В некоторых районах края утром возможен туман.
Погода в Алтайском крае:
- без осадков, в утренние часы местами туман.
- ветер северо-восточный, 3-8 м/с, усилением по югу до 15 м/с.
- температура днём +23+28 °С.
Погода в Барнауле:
- без осадков, утром местами туман.
- ветер северо-восточный, днем 6-11 м/с.
- температура днем +23+25 °С.
Погода в Республике Алтай:
- без осадков.
- ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
- температура днем +23… +28 °С, местами +18… +23 °С.
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