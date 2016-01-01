На Алтае воспитанникам школы-интерната не платили пособия на "карманные расходы"

В Алейске сиротам из школы-интерната не давали деньги на личные расходы. Это выяснила Алейская межрайонная прокуратура в ходе проверки.
Оказалось, что в 2015-2016 годах 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получали ежемесячные №карманные деньги". "За год эта сумма на каждого воспитанника, установленная государством, составляет 360 рублей. Однако дети их не получали", — отметил помощник Алейского межрайонного прокурора Владислав Воропаев.
Прокурор внес представление директору интерната, потребовав незамедлительно устранить нарушения требований законодательства. На данный момент права детей восстановлены. Не хватающие средства им выплатили
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