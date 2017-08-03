На Алтае возбудили дело по факту гибели двоих мужчин в канализационном колодце

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту гибели двоих рабочих в Майме. Напомним, их тела нашли на территории очистных сооружений в канализационном колодце. В деле усматривают признаки нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Как ранее сообщало ведомство, 31 июля 2017 года на территории очистных сооружений в селе Майма при выполнении ремонтных работ в канализационном колодце, скончались два работника МУП "Майма" — 37-летний и 34-летний мужчины.
Предварительно установлено, что один из мужчин, работавший сантехником, ремонтировал канализационную трубу. После спуска в колодец он долгое время не поднимался на поверхность. Второй потерпевший, сторож предприятия, спустился в колодец для оказания ему помощи и тоже погиб.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
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