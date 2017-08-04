На Алтае за 60 миллионов отреставрируют старинную церковь, где поставят каменные иконы

В Курье реставрируют Знаменскую церковь, построенную более 100 лет назад. Камнерезы из Колывани подготовили для храма четыре иконы, выполненные в виде мозаичного панно из алтайского поделочного камня.
Эту церковь реставрируют к 2019 году — 100-летию знаменитого уроженца здешних мест оружейника Михаила Калашникова. Сметная стоимость работ по восстановлению Знаменского храма превышает 60 миллионов рублей.
Храм построили на средства сельчан, но с 40-х годов прошлого века его закрыли, помещение использовалось как зернохранилище, позже тут размещался дом культуры, который теперь переведен в другое здание. Сейчас реставраторы восстанавливают первоначальный облик храма. Сложность работ заключается в том, что приходится подбирать кирпич, собирать фрагменты так, чтобы кладка была максимально приближена к аутентичной. Уже восстановлена колокольня, завершены устройство канализации и монтаж внутреннего электроснабжения храма, сообщает официальный сайт региона.
На Колыванском камнерезном заводе также изготовили пол в храм и облицовку алтаря. Три панно украсят фасад церкви, одно разместят внутри. По словам мастера-художника Колыванского камнерезного завода Алексея Дорохова, иконы для храма на предприятии изготовили впервые: "Одно панно делали около месяца. Это очень кропотливая работа. Нужно держать в голове всю палитру. Чтобы сделать такую красивую вещь, нужен высокий профессионализм".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Реставрируемая церковь — это значимый для нашей духовной истории объект. Но речь идет не об отношении к отдельному объекту, а о сохранении и приумножении нашего исторического и духовного наследия. Знаменская церковь в Курье построена на народные деньги, за счет средств обычных людей, жителей Курьи и окрестностей. Эта церковь отражает высокий уровень духовности с одной стороны, а с другой - уровень наших мастеров, которые возводили это уникальное здание. К сожалению, многие секреты до сих пор в полном объеме мы не восстановили. Например, нам так и не удалось узнать, как в храме во все времена года без печей и кондиционеров, только за счет конструктивных особенностей удавалось поддерживать комфортную температуру.
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