На Алтае за 60 миллионов отреставрируют старинную церковь, где поставят каменные иконы

В Курье реставрируют старую церковь. Фото: altairegion22.ru. Мозаичное панно для Знаменской церкви в Курье изготовили колыванские камнерезы. Фото: altairegion22.ru. Мозаичное панно для Знаменской церкви в Курье изготовили колыванские камнерезы. Фото: altairegion22.ru. Александру Карлину показывают, как реставрируют старую церковь в Курье. Фото: altairegion22.ru.

Эту церковь реставрируют к 2019 году — 100-летию знаменитого уроженца здешних мест оружейника Михаила Калашникова. Сметная стоимость работ по восстановлению Знаменского храма превышает 60 миллионов рублей.

Храм построили на средства сельчан, но с 40-х годов прошлого века его закрыли, помещение использовалось как зернохранилище, позже тут размещался дом культуры, который теперь переведен в другое здание. Сейчас реставраторы восстанавливают первоначальный облик храма. Сложность работ заключается в том, что приходится подбирать кирпич, собирать фрагменты так, чтобы кладка была максимально приближена к аутентичной. Уже восстановлена колокольня, завершены устройство канализации и монтаж внутреннего электроснабжения храма, сообщает официальный сайт региона.

На Колыванском камнерезном заводе также изготовили пол в храм и облицовку алтаря. Три панно украсят фасад церкви, одно разместят внутри. По словам мастера-художника Колыванского камнерезного завода Алексея Дорохова, иконы для храма на предприятии изготовили впервые: "Одно панно делали около месяца. Это очень кропотливая работа. Нужно держать в голове всю палитру. Чтобы сделать такую красивую вещь, нужен высокий профессионализм".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: