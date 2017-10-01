На Алтае за сутки произошли два землетрясения

30 сентября на Алтае произошли два землетрясения.
Ночью толчки произошли в Республике Алтай, эпицентр находился в 220 километрах от Кош-Агача. Интенсивность, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, составила 3,7 балла.
Днем 30 сентября землетрясение произошло в 65 километрах на юго-восток от Рубцовска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла.
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