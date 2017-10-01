На Алтае за сутки произошли два землетрясения

Ночью толчки произошли в Республике Алтай, эпицентр находился в 220 километрах от Кош-Агача. Интенсивность, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, составила 3,7 балла.

Днем 30 сентября землетрясение произошло в 65 километрах на юго-восток от Рубцовска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла.