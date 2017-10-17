На Алтае задержали браконьеров с краснокнижными аргали

Задержанные утверждали, что в машине везли мясо сибирской косули, но разрешение на добычу у охотников отсутствовало. На место вызвали полицейских и представителя Сайлюгемского национального парка.

Они установили, что в автомобиле находились не косули, а самка алтайского горного барана (аргали, архар) с двумя ягнятами. Их добыли на территории общих охотничьих угодий — в урочище Текелю. Сейчас ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным оценкам специалистов, ущерб в результате добычи одной особи алтайского горного барана составляет 500 тыс. рублей, общий ущерб, нанесенный животному миру Республики Алтай — 1,5 млн. рублей.

Справка

Аргали — самый крупный горный баран на планете. Занесен в Красную книгу РА и Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения.По данным последнего мониторинга, численность этого вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей.