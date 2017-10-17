На Алтае задержали браконьеров с краснокнижными аргали

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали троих людей, которые везли в автомобиле разделанные туши горного барана, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский". Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом до 2 млн рублей.
Задержанные утверждали, что в машине везли мясо сибирской косули, но разрешение на добычу у охотников отсутствовало. На место вызвали полицейских и представителя Сайлюгемского национального парка.
Они установили, что в автомобиле находились не косули, а самка алтайского горного барана (аргали, архар) с двумя ягнятами. Их добыли на территории общих охотничьих угодий — в урочище Текелю. Сейчас ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным оценкам специалистов, ущерб в результате добычи одной особи алтайского горного барана составляет 500 тыс. рублей, общий ущерб, нанесенный животному миру Республики Алтай — 1,5 млн. рублей.
Справка
Аргали — самый крупный горный баран на планете. Занесен в Красную книгу РА и Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения.По данным последнего мониторинга, численность этого вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей.
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