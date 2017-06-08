На Алтае задержали новосибирцев при передаче 200 тысяч полицейским

По версии следствия, 13 января в Славгородском районе на российско-казахстанской границе был задержан грузовик 40-летнего обвиняемого. На машине через госграницу незаконно перевозились продукты питания.

Полицейские возбудили уголовное дело и изъяли автомобиль с товаром.

Тогда новосибирец попросил своего 45-летнего земляка передать полицейскому взятку в размере 200 тысяч рублей за возврат машины и груза. Задержание произошло через несколько дней во время передачи денег.