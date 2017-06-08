На Алтае задержали новосибирцев при передаче 200 тысяч полицейским

В Славгороде будут судить двух жителей Новосибирской области, одного из которых обвиняют в покушении на дачу взятки, а второго — в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает Следком.
По версии следствия, 13 января в Славгородском районе на российско-казахстанской границе был задержан грузовик 40-летнего обвиняемого. На машине через госграницу незаконно перевозились продукты питания.
Полицейские возбудили уголовное дело и изъяли автомобиль с товаром.
Тогда новосибирец попросил своего 45-летнего земляка передать полицейскому взятку в размере 200 тысяч рублей за возврат машины и груза. Задержание произошло через несколько дней во время передачи денег.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.