На Алтае задержали предпринимателя за контрабанду маковой соломки

При задержании на контрольно-пропускном пункте сотрудники полиции изъяли в автомобиле мужчины 12 кг пищевого мака, в котором содержалось 1,91 гр наркотического вещества "маковая соломка". Накануне продавец одного из магазинов сбыл маковую соломку массой 0,117 гр.

Против предпринимателя и продавца возбудили уголовные дела за контрабанду и сбыт наркотических веществ.