На Алтае задержали предпринимателя за контрабанду маковой соломки

В Алтайском крае задержали предпринимателя, который занимался контрабандой маковой соломки. Он сбывал товар через продавцов принадлежащих ему магазинов, сообщает пресс-служба краевого МВД.
При задержании на контрольно-пропускном пункте сотрудники полиции изъяли в автомобиле мужчины 12 кг пищевого мака, в котором содержалось 1,91 гр наркотического вещества "маковая соломка". Накануне продавец одного из магазинов сбыл маковую соломку массой 0,117 гр.
Против предпринимателя и продавца возбудили уголовные дела за контрабанду и сбыт наркотических веществ.
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