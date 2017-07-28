На Алтае задержали рабочих, пытавшихся украсть с завода тонну металла

27 июля более тысячи килограммов черного металла пытались вывезти с территории одного из промышленных предприятий Бийска рабочие этого завода. Полицейские поймали злоумышленников, когда те загружали железо в личный автомобиль.
В тот же день в Бийске задержали 46-летнего горожанина, который незаконно принимал металл. Арестованы сто килограммов лома, которые бийчанин уже успел заготовить с целью дальнейшей перепродажи, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
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