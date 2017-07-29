На Алтае задержали рыбаков из Казахстана

За одни сутки алтайские пограничники задержали две группы нарушителей российско-казахстанской границы в Усть-Коксинском районе. Позже выяснилось, что нарушители прибыли порыбачить.
В первом случае пограничники обнаружили три дорожки следов лошадей. В ходе поисков наряд поймал троих мужчин на лошадях. Двое из них подчинились требованию остановиться, третий пытался убежать, однако его догнали.
Задержанные оказались гражданами Казахстана. Границу они нарушили, чтобы наловить рыбы. Их оштрафовали и выдворили за пределы РФ.
В тот же день пограничиники задержали еще двух граждан соседней страны. У них обнаружили рыболовные снасти. Материалы переданы в следственное отделение УФСБ России по Республике Алтай. Возбуждено уголовное дело по ч .3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".
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