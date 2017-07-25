В Барнауле горел трамвай

В шестом часу вечера 24 июля в Октябрьском районе Барнаула загорелся вагон трамвая. Прибывшие на место происшествия пожарные вскоре справились с огнем
На тушении огня работали семь пожарных на двух автомобилях.
Напомним, что 23 июля в Алтайском районе сгорел бензовоз, водитель которого погиб на месте.
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