На Алтае закрыли кальянную за многочисленные нарушения

Согласно постановлению, в кальянной нашли целый ряд грубых нарушений санитарных норм — по восьми пунктам СанПиН. В частности, данное заведение не было оборудовано трехсекционными раковинами для столовой посуды, поэтому мытье столовой посуды производилась ненадлежащим образом. Кальянные смеси хранились с нарушениями.

По решению Горно-Алтайского городского суда предпринимателя признали виновным и приостановили деятельность объекта на 30 суток.

На протяжении всего срока пристав–исполнитель будет осуществлять проверки по данному адресу. В случае выявления нарушений должник может быть привлечен к административной ответственности.