На Алтае закрыли кальянную за многочисленные нарушения

Судебные приставы УФССП России по Республике Алтай приостановили деятельность кальянного клуба. Предприниматель, владеющий заведением, нарушил санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения.
Согласно постановлению, в кальянной нашли целый ряд грубых нарушений санитарных норм — по восьми пунктам СанПиН. В частности, данное заведение не было оборудовано трехсекционными раковинами для столовой посуды, поэтому мытье столовой посуды производилась ненадлежащим образом. Кальянные смеси хранились с нарушениями.
По решению Горно-Алтайского городского суда предпринимателя признали виновным и приостановили деятельность объекта на 30 суток.
На протяжении всего срока пристав–исполнитель будет осуществлять проверки по данному адресу. В случае выявления нарушений должник может быть привлечен к административной ответственности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.