На Алтае в лицее искали заложенное взрывное устройство

В первой половине дня директору "Эрудита" Нине Ивановой позвонил неизвестный мужчина, который что-то говорил на неизвестном языке. Из всего сказанного директор смогла разобрать лишь слово "заложено". После этого Нина Тихоновна сообщила о странном звонке в правоохранительные органы.

Из здания эвакуировали школьников и персонал (учащихся второй смены предупредили по телефону об отмене занятий в четверг), все помещения проверили кинологи с собаками. Никакого взрывного устройства не обнаружили.

Сейчас оцепление вокруг здания школы снято, правоохранители выясняют личность звонившего.

В пятницу в лицее возобновятся занятия.