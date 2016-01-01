На Алтае в лицее искали заложенное взрывное устройство

22 декабря в рубцовском лицее №4 "Эрудит" после странного сообщения неизвестного на телефон директора этого образовательного учреждения экстренные службы искали взрывное устройство. К счастью, это была ложная тревога. Однако занятия в лицее отменены до следующего дня.
В первой половине дня директору "Эрудита" Нине Ивановой позвонил неизвестный мужчина, который что-то говорил на неизвестном языке. Из всего сказанного директор смогла разобрать лишь слово "заложено". После этого Нина Тихоновна сообщила о странном звонке в правоохранительные органы.
Из здания эвакуировали школьников и персонал (учащихся второй смены предупредили по телефону об отмене занятий в четверг), все помещения проверили кинологи с собаками. Никакого взрывного устройства не обнаружили.
Сейчас оцепление вокруг здания школы снято, правоохранители выясняют личность звонившего.
В пятницу в лицее возобновятся занятия.
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