На Алтае замдиректора фирмы заплатит 4 млн рублей за незаконную вырубку кедра

В Республике Алтай осудили заместителя генерального директора компании "Ковчег", которого обвиняли в незаконной рубке 59 кедров. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд установил, что в феврале прошлого года мужчина с помощью наемных рабочих вырубил 59 деревьев, причинив лесному фонду страны ущерб в 4 млн рублей. Теперь мужчина должен выплатить государству эту сумму.