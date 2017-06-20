На Алтае замдиректора фирмы заплатит 4 млн рублей за незаконную вырубку кедра

В Республике Алтай осудили заместителя генерального директора компании "Ковчег", которого обвиняли в незаконной рубке 59 кедров. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд установил, что в феврале прошлого года мужчина с помощью наемных рабочих вырубил 59 деревьев, причинив лесному фонду страны ущерб в 4 млн рублей.
Теперь мужчина должен выплатить государству эту сумму.
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