На Алтае запустили новый газопровод за 7,4 миллионов рублей

В селе Черемном Павловского района Алтайского края ввели в эксплуатацию новый распределительный газопровод к жилым домам. Строительство объекта началось в прошлом году, пишет официальный краевой сайт.
Стоимость работ составила 7,4 миллиона рублей, финансирование шло из регионального бюджета по программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы.
Протяженность газопровода составляет 2,5 километра. Он рассчитан на подключение почти 90 домов. Собственники 60 зданий уже приготовились к подключению - установили необходимое оборудование.
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