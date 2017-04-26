На Алтае запустили новый газопровод за 7,4 миллионов рублей

Стоимость работ составила 7,4 миллиона рублей, финансирование шло из регионального бюджета по программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы.

Протяженность газопровода составляет 2,5 километра. Он рассчитан на подключение почти 90 домов. Собственники 60 зданий уже приготовились к подключению - установили необходимое оборудование.