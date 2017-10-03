На Алтае завели уголовное дело против главы сельсовета

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение главе администрации Берёзовского сельсовета Первомайского района. Его обвиняют в присвоении и растрате почти 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР.
По данным следствия, в мае 2015 года обвиняемый, используя свое служебное положение, предоставил в администрацию к авансовому отчету подложный товарный чек якобы о покупке щебня для нужд сельского совета. На самом деле щебень не покупали. На основании этих документов он получил из кассы более 99 тысяч рублей и потратил их на свои нужды.
Из-за того, что обвиняемый препятствовал расследованию и нарушил подписку о невыезде, суд принял решение заключить его под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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