На Алтае завершили съемки романтической комедии с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой

На Алтае завершилась "полевая часть" съемок новой романтической комедии. В фильме "Полный Алтай" играют известный актер Гоша Куценко и звезда сериала "Саша+Маша" Елена Бирюкова, сообщает сайт "Новости Горного Алтая". Съемочная группа работала на турбазе "Деревня Берендеевка" в Республике Алтай и казино Altai Palace.
По сюжету герои фильма попадают приезжает на Алтай, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Они отправляются в поход и теряют своего гида. Им предстоит вернуться домой самостоятельно. В фильме с героями происходят комические ситуации, они влюбляются, ссорятся, мирятся, духовно растут.
В комедии парень по прозвищу Стэтхем проиграет в Алтай Palace последние деньги, а девушка по имени Шакти будет искать просветления у алтайского шамана.
#ФильмПолныйАлтай Ох уж эти занятые и деловые бизнес-вумен, не важно где ты - в Москве в офисе или в #ДеревняБерендеевка работаешь...марку держим всегда☝️ Плечи оголяем для себя, наряжаемся для себя, да и просто себя любим💃 #сьемки🎬📷 #Фильма #полныйалтай #режиссер #александрсюткин #деревняберендеевка #цат #отдых #работа #НуЛучшеНеПридумаешь #нуияюлиялогинова😜
Часть съемок проходила в окрестностях Манжерока. Сейчас съемочная группа снимает в столице "московскую" часть фильма.
Премьера фильма состоится в 2018 году. Режиссер "Полного Алтая" — выпускник Голливудской школы кинематографии, оператор-постановщик проектов Discovery и Animal Planet Александр Сюткин.
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