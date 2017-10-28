На Алтае завершили съемки романтической комедии с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой

Сегодня, 11:59.
Культура

На Алтае завершилась "полевая часть" съемок новой романтической комедии. В фильме "Полный Алтай" играют известный актер Гоша Куценко и звезда сериала "Саша+Маша" Елена Бирюкова, сообщает сайт "Новости Горного Алтая". Съемочная группа работала на турбазе "Деревня Берендеевка" в  Республике Алтай и казино Altai Palace.

В Горном снимают кинокомедию "Полный Алтай".
В Горном снимают кинокомедию "Полный Алтай". Фото: vk.com/alex.che2016.

По сюжету герои фильма попадают приезжает на Алтай, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Они отправляются в поход и теряют своего гида. Им предстоит вернуться домой самостоятельно. В фильме с героями происходят комические ситуации, они влюбляются, ссорятся, мирятся, духовно растут.

В комедии парень по прозвищу Стэтхем проиграет в Алтай Palace последние деньги, а девушка по имени Шакти будет искать просветления у алтайского шамана. 

Часть съемок проходила в окрестностях Манжерока. Сейчас съемочная группа снимает в столице "московскую" часть фильма.

Премьера фильма состоится в 2018 году. Режиссер "Полного Алтая" — выпускник Голливудской школы кинематографии, оператор-постановщик проектов Discovery и Animal Planet Александр Сюткин.

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