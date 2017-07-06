На Алтае жена зарезала мужа из-за его методов воспитания дочери

В ночь на 6 июня в Республике Алтай произошло убийство. 35-летняя жительница села Урлу-Аспак Майминского района убила 50-летнего мужа.
По данным Следкома, супружеская чета у себя дома распивала спиртное в компании приятелей. Проснувшуюся во время посиделок родителей двухлетнюю девочку отец решил повоспитывать. Его методы не понравились матери. Она схватила кухонный нож со стола и воткнула орудие в грудь мужа. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Женщину задержали полицейские, она признала свою вину. В настоящее время подозреваемую заключили под стражу.
Следователь решает вопрос о передаче двух малолетних детей этой семьи на попечение родственников либо о помещении их в соответствующее социальное учреждение.
Как отметили в региональном СУСКе, это третье убийство, произошедшее в республике за текущую неделю. Причем все три убийства были совершены в состоянии алкогольного опьянения.
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