На Алтае жена зарезала мужа из-за его методов воспитания дочери

По данным Следкома, супружеская чета у себя дома распивала спиртное в компании приятелей. Проснувшуюся во время посиделок родителей двухлетнюю девочку отец решил повоспитывать. Его методы не понравились матери. Она схватила кухонный нож со стола и воткнула орудие в грудь мужа. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщину задержали полицейские, она признала свою вину. В настоящее время подозреваемую заключили под стражу.

Следователь решает вопрос о передаче двух малолетних детей этой семьи на попечение родственников либо о помещении их в соответствующее социальное учреждение.

Как отметили в региональном СУСКе, это третье убийство, произошедшее в республике за текущую неделю. Причем все три убийства были совершены в состоянии алкогольного опьянения.