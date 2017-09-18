На Алтае женщина перевела экстрасенсам из известного телеканала 100 тысяч на излечение от всех болезней

Как сообщили в краевом Главке МВД, женщина 1957 года рождения на одном из телеканалов посмотрела передачу, где с помощью экстрасенсов якобы лечат от всех болезней, решают все семейные проблемы. Гражданка позвонила по указанному в передаче номеру, поговорила якобы с экстрасенсами. Те предложили жительнице Алтая перечислить на счет денежные средства за оказанные услуги. Женщина перевела на указанный счет 100 тысяч рублей. Об этом узнали ее родственники и сообщили в полицию.

Полицейские провели проверку и возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

А женщина до сих пор не верит, что ее обманули, она продолжает созваниваться с экстрасенсами, просит знакомых и близких занять крупную сумму, чтобы перечислить за излечение на расстоянии.