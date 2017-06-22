На Алтае женщина ударила мужа ножом и сама вызвала "скорую"

В полицию обратились медики, которые приехали на вызов в один из домов села Тельга. Они оказали 27-летнему мужчине с ножевым ранением неотложную помощь. От госпитализации он отказался. Врачи рассказали, что в "скорую" позвонила супруга пострадавшего.

Полицейские выяснили, что супруги вместе выпивали, а потом поссорились. Тогда 27-летняя сельчанка схватила кухонный нож и ударила им мужа в область лопатки.

Сейчас по данному факту проводят проверку.