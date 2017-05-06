На Алтае женщина угрожала топором полицейским, пришедшим за ее детьми

В Шелаболихинском районе осудили местную жительницу, которая угрожала убийством полицейским, пришедшим забрать у нее детей.
Эта сельчанка нигде не работает и злоупотребляет спиртным. У нее на иждивении находятся трое детей в возрасте от 7 до 13 лет. Органы опеки долгое время работали с женщиной, но никакого эффекта эта работа не дала.
В декабре прошлого года стало известно, что мать оставила ребят на несколько дней, а сама запила. Дети жили в нетопленом доме, были голодными. Власти решили изъят детей из семьи, чтобы не школьников в опасной ситуации.
В дом были отправлены участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Пьяная хозяйка в этот момент была уже дома.
Когда ей предъявили постановление об изъятии детей, она схватила топор и стала угрожать офицерам убийством. Полицейские отобрали у женщины топор, а через некоторое время она уже не возражала против того, что дети пойдут со стражами порядка.
На суде женщина признала свою вину. Ее наказали условно. В ближайшее время будет рассмотрены требования о лишении ее родительских прав, сообщает прокуратура края.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.