На Алтае женщина украла телефон и наврала полицейским

Кража смартфона произошла в июле 2017 года, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай. Обнаружив пропажу, обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемую — 34-летнюю жительницу республиканской столицы.

В ходе разбирательства горожанка призналась, что похитила чужой телефон и использовала его в личных целях, но его у нее тоже украли. Женщина написала заявление о том, что телефон у нее похитили на одной из улиц Горно-Алтайска. Полицейские предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем она расписалась в своем заявлении.

В ходе проверки по данному факту было установлено, что горожанка, возвращаясь из увеселительного заведения на такси, оставила чужой телефон в залог подвозившему ее водителю, пообещав выкупить в ближайшее время. Своих обязательств она не выполнила, и через несколько дней таксист продал смартфон неизвестному лицу. Установив все обстоятельства произошедшего, полицейские повторно опросили женщину, которая призналась, что обманула сотрудников полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы.