На Алтае женщина украла телефон и наврала полицейским

Жительницу Горно-Алтайска будут судить за кражу и ложный донос. Дама забрала себе смартфон, забытый другой горожанкой на прилавке магазина, а затем соврала, что его у нее украли.
Кража смартфона произошла в июле 2017 года, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай. Обнаружив пропажу, обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемую — 34-летнюю жительницу республиканской столицы.
В ходе разбирательства горожанка призналась, что похитила чужой телефон и использовала его в личных целях, но его у нее тоже украли. Женщина написала заявление о том, что телефон у нее похитили на одной из улиц Горно-Алтайска. Полицейские предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем она расписалась в своем заявлении.
В ходе проверки по данному факту было установлено, что горожанка, возвращаясь из увеселительного заведения на такси, оставила чужой телефон в залог подвозившему ее водителю, пообещав выкупить в ближайшее время. Своих обязательств она не выполнила, и через несколько дней таксист продал смартфон неизвестному лицу. Установив все обстоятельства произошедшего, полицейские повторно опросили женщину, которая призналась, что обманула сотрудников полиции.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.