На Алтае женщина воспользовалась неправильным онлайн-банком и потеряла деньги

Полиция Горно-Алтайска ищет злоумышленников, которые похитили 10 тысяч рублей с карты местной жительницы, когда та пыталась воспользоваться приложением "Сбербанк-онлайн". Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Женщина рассказала полицейским, что решила воспользоваться приложением "Сбербанк-онлайн" через телефон. Она прошла по первой ссылке, которую выдал поисковик по запросу и внесла свои банковские реквизиты. После этого ей пришло смс о том, что с её счета списано 10 тысяч рублей.
Полиция установила, что пройдя по ссылке, женщина зашла на страницу сайта-двойника, с которого установила на свой смартфон вредоносную программу, в результате чего и стала жертвой злоумышленников. Известно, что деньги были переведены на телефон абонента зарегистрированного в Ставропольском крае. Смартфон потерпевшей изъят и направлен на экспертизу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.