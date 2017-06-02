На Алтае женщина воспользовалась неправильным онлайн-банком и потеряла деньги

Женщина рассказала полицейским, что решила воспользоваться приложением "Сбербанк-онлайн" через телефон. Она прошла по первой ссылке, которую выдал поисковик по запросу и внесла свои банковские реквизиты. После этого ей пришло смс о том, что с её счета списано 10 тысяч рублей.

Полиция установила, что пройдя по ссылке, женщина зашла на страницу сайта-двойника, с которого установила на свой смартфон вредоносную программу, в результате чего и стала жертвой злоумышленников. Известно, что деньги были переведены на телефон абонента зарегистрированного в Ставропольском крае. Смартфон потерпевшей изъят и направлен на экспертизу.