На Алтае женщина заплатила мошенникам, чтобы взять кредит

Жительница Усть-Канского района Республики Алтай стала жертвой мошенников, пытаясь оформить кредит. Она отдала им 7 тысяч рублей, но обещанной помощи в получении денег не получила, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, 34-летняя женщина хотела взять кредит в банке, но получила отказ. Тогда она нашла в газете объявление о содействии при получении банковских услуг и решила воспользоваться помощью посредника.
Позвонив по указанному в объявлении телефону, сельчанка узнала, что решить денежный вопрос можно в кратчайшие сроки. Посредник сообщил, что для оформления кредита на 300 тысяч рублей требуется предоплата в размере 7000 рублей. Согласившись с условиями, сельчанка перечислила деньги через платежную систему "Киви-кошелек", на номер счета указанный злоумышленниками. Положительного ответа о выдаче кредита потерпевшая так и не получила, а связаться с посредником не получилось — его телефон был отключен.
Полицейские установили, что номер злоумышленницы зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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