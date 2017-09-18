На Алтае женщина заплатила мошенникам, чтобы взять кредит

По данным полиции, 34-летняя женщина хотела взять кредит в банке, но получила отказ. Тогда она нашла в газете объявление о содействии при получении банковских услуг и решила воспользоваться помощью посредника.

Позвонив по указанному в объявлении телефону, сельчанка узнала, что решить денежный вопрос можно в кратчайшие сроки. Посредник сообщил, что для оформления кредита на 300 тысяч рублей требуется предоплата в размере 7000 рублей. Согласившись с условиями, сельчанка перечислила деньги через платежную систему "Киви-кошелек", на номер счета указанный злоумышленниками. Положительного ответа о выдаче кредита потерпевшая так и не получила, а связаться с посредником не получилось — его телефон был отключен.

Полицейские установили, что номер злоумышленницы зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.