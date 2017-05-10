На Алтае женщина зарубила топором мужа во время ссоры

В Шебалинском районе Республики Алтай на территории частного дома нашли труп 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сотрудникам полиции рассказали медики районной больницы, в которую обратилась супруга погибшего, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай.
После поступления сообщения о найденном трупе сотрудники полиции выехали на место преступления. Оперативники установили, что 29-летняя жена потерпевшего причастна к произошедшему. Подозреваемую доставили в отделение полиции, где она призналась в содеянном.
Женщина рассказала, что в доме между супругами после распития спиртных напитков произошла ссора. Выйдя за супругом во двор, подозреваемая взяла на веранде топор, которым несколько раз ударила супруга по голове. От полученных травм мужчина скончался.
Сотрудники Шебалинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Алтай возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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