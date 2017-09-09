На Алтае женщине грозит срок за ложный донос о краже техники из собственного дома

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины. Они установили, что в сентябре этого года горожанка, злоупотребляющая спиртным, в отсутствии дочери, вынесла из дома принадлежащие ей мультиварку и ноутбук. Компьютер она заложила в ломбард, а мультиварку продала на одном из рынков города. Вырученные деньги женщина потратила на собственные нужды.

Когда ее дочь вернулась домой, то обнаружила пропажу имущества. Мать пояснила, что технику похитили неизвестные лица, на которых она заявила в полицию.

Полицейские предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, и она поставила подпись в заявлении. Установив все обстоятельства произошедшего, сотрудники повторно опросили женщину, после чего она призналась в содеянном.

Сотрудники полиции нашли проданное женщиной имущество и вернули собственнику. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложный донос".