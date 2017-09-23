На Алтае женщину обманули при получении кредита

В Горно-Алтайске 41-летняя женщина стала жертвой мошенников, пытаясь оформить кредит через интернет, сообщает Пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Согласно данным следствия, женщина хотела взять кредит и подала электронные заявки в различные банки и кредитные агентства. Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером интернет-банка и рассказал о возможности получения кредита.
Представитель финансовой организации сообщил, что для оформления документов к ней придет курьер, услуги которого необходимо оплатить. Кроме того, злоумышленник рассказал о необходимости страхования кредита. Поверив сказанному, женщина перевела более 25 тысяч рублей мошеннику.
Полицейские выяснили, что телефоны злоумышленников зарегистрированы в Москве. По данному факту проводится проверка.
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