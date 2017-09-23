На Алтае женщину обманули при получении кредита

Согласно данным следствия, женщина хотела взять кредит и подала электронные заявки в различные банки и кредитные агентства. Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером интернет-банка и рассказал о возможности получения кредита.

Представитель финансовой организации сообщил, что для оформления документов к ней придет курьер, услуги которого необходимо оплатить. Кроме того, злоумышленник рассказал о необходимости страхования кредита. Поверив сказанному, женщина перевела более 25 тысяч рублей мошеннику.

Полицейские выяснили, что телефоны злоумышленников зарегистрированы в Москве. По данному факту проводится проверка.