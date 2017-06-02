На Алтае женщину осудили за продажу устройств для слежки

В Бийске осудили 30-летнюю местную жительницу, которую обвиняли в незаконном сбыте спецсредств для слежки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что в августе прошлого года возле одного из развлекательных заведений женщина продала незнакомому мужчине цифровой видеорегистратор, закамуфлированный под пульт управления автомобильной сигнализацией. Он предназначен для сбора звуковой и визуальной информации, и запрещен в России.
А в декабре 2016 года обвиняемая пыталась продать приемо-передающее устройство стандарта GSM, однако в это время её задержали полицейские. Так же у женщины были изъяты две видеокамеры, закамуфлированные под шариковые ручки.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 10 000 рублей.
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