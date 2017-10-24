На Алтае зять убил тёщу ударом кулака в живот

СУ СКР по Республике Алтай расследует уголовное дело по факту смерти 74-летней местной жительницы. Ее зятя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем по неосторожности ее смерть.
По данным следствия, 14 октября 2017 года в Усть-Канскую районную больницу доставили пенсионерку, которая на следующий день скончалась от тупой травмы живота. Выяснилось, что к этому может быть причастен 49-летний зять женщины.
По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей удар кулаком в живот. Его задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.
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