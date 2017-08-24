На "Алтай-Коксе" определили лучшего электромонтера

В конкурсе приняли участие 52 сотрудника, которые представляли цех по ремонту коксохимического электрооборудования, цех автоматизации и теплоэлектроцентраль.

Впервые теоретическая часть конкурса проходила в форме электронного тестирования. Из 150 вопросов система случайным образом выбирала 20. В итоге у каждого участника был свой опросник. Вопросы касались общих и специальных технических знаний, охраны труда и промышленной безопасности.

В практический этап вышли 16 электромонтеров. Здесь они должны были собрать электрическую схему с заданными параметрами. Учитывалось время выполнения задания. За нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности начислялись штрафные баллы.

Победу в конкурсе одержал Сергей Бабанин. Сергей Ковтун занял второе место, Илья Учанов – третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоено Антону Злобину. Специальный приз от профсоюза получил Роман Доровских. Все призеры – представители цеха по ремонту коксохимического электрооборудования. Победители получили дипломы и денежные премии.

В 2017 году на "Алтай-Коксе" прошло четыре конкурса профессионального мастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди газовщиков, операторов пульта управления, слесарей-ремонтников и контролеров в производстве черных металлов.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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