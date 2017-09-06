На "Алтай-Коксе" определили лучшего газовщика

В теоретической части участники в течение 25 минут отвечали на 67 вопросов теста. Это была проверка общетехнических, специальных знаний, необходимых газовщику коксовых печей, а также требований охраны труда.

Практическая часть конкурса состояла из нескольких этапов. Газовщики анализировали ситуации, которые требуют корректировки режима обогрева коксовых печей, работали с газозащитной аппаратурой. Жюри оценивало скорость и правильность выполнения заданий, последовательность действий.

Лучшим по профессии признан Сергей Кирилов. Второе место занял Антон Букин. Диплом третьей степени получил Вадим Трушин. Звание лучшего молодого рабочего присвоено Андрею Киселеву. Специальным дипломом от профсоюзной организации награжден Алексей Ямцов.

Победители и призеры награждены дипломами и денежными призами.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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