На Алтай-Коксе определили лучшего контролера в производстве черных металлов

Участники проходили тестирование на проверку общетехнических, специальных знаний, необходимые контролеру, а также требований охраны труда.

На практике конкурсанты готовили пробу угольного концентрата для определения пластометрических показателей (степени пригодности угля для коксования). Комиссия учитывала время выполнения задания, последовательность операций, организацию рабочего места, соблюдение требований охраны труда, а также умение объяснить свои действия и оценить качество подготовленного образца.

Лучшим по профессии среди контролеров признана Оксана Бредихина. Второе место заняла Инга Шерстяных. Диплом третьей степени получила Людмила Фризен. Лучшим молодым рабочим признана Алена Чернышева. Специальный приз от профсоюза вручен Виктории Викулиной. Всех призеров наградили дипломами и денежными призами.

В 2017 году на Алтай-Коксе прошло восемь конкурсов "Лучший по профессии". Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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