На "Алтай-Коксе" определили лучшего машиниста вагоноопрокидывателя

Вагоны с сырьем (угольными концентратами) прибывают в углеподготовительный цех. Встречают их именно машинисты вагоноопрокидывателя. Они управляют агрегатом, который выгружает сырье, переворачивая вагоны на 180 градусов.

В теоретическом этапе конкурса участники отвечали на вопросы теста по специальным техническим знаниям, охране труда и промышленной безопасности, производственной системе.

Практическое задание машинисты выполняли непосредственного за пультом управления вагоноопрокидывателя. Комиссия оценивала, как конкурсанты соблюдают правила охраны труда, в какой последовательности выполняют действия, как реагируют на команды напарников.

Победителем конкурса стал Андрей Кузеванов. Второе место занял Андрей Кайгородов. На третьем месте – Юрий Фадин. Призеры получили дипломы и денежные поощрения.

Вадим Валяс,

директор по производству:

Машинисты вагоноопрокидывателя – самая многочисленная профессия в углеподготовительном цехе. С вас начинается технологический процесс на заводе. Вы задаете темп, который передается по цепочке следующим подразделениям. Спасибо вам за сплоченность, за ответственное отношение к работе, благодаря которому наш коллектив способен справиться с самыми сложными задачами.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru