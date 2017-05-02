На "Алтай-Коксе" определили лучшего работника по охране труда

Заявки на участие в конкурсе подали 45 заводчан. Первым испытанием для них стало тестирование: 22 вопроса по охране труда и промышленной безопасности. 10 человек вышли во второй этап. Им предложили "смоделированное" рабочее место, где нужно было найти неисправность, определить, где нарушены правила промышленной безопасности. В финал вышли три участника конкурса. Они выполнили творческое задание: подготовили креативные плакаты на тему охраны труда.

В конкурсе победила Светлана Волвенко, аппаратчик химводоочистки теплоэлектроцентрали. Второе место завоевал Николай Астафьев, электромонтер цеха по ремонту коксохимического электрооборудования. Третье место занял Сергей Серебряков, электромонтер цеха автоматизации. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.

Игорь Цепелев,

начальник управления охраны труда и промышленной безопасности "Алтай-Кокса":

Такой конкурс мы проводили впервые. Для работников завода это шанс проявить себя, предложить свое видение, как можно улучшить условия труда, повысить безопасность рабочих процессов. А нам конкурс позволил оценить грамотность сотрудников в области охраны труда, поощрить лучших, и мотивировать на дальнейшее повышение знаний в этой сфере.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru