На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника

Участники проходили тестирование на проверку общетехнических, специальных знаний, необходимые слесарю-ремонтнику, а также требований охраны труда.

На практике конкурсанты определяли и наносили на чертеж недостающие размеры валика, и дорабатывали его по данному чертежу. При подведении итогов комиссия учитывала время выполнения задания, организацию рабочего места, соблюдение требований охраны труда.

Лучшим по профессии среди слесарей-ремонтников признан Сергей Дубровко. Второе место занял Роман Подольхов. Диплом третьей степени получил Николай Калабухов. Лучшим молодым рабочим признан Владимир Осипов. Специальный приз от профсоюза вручили Александру Липунову. Всех призеров наградили дипломами и денежными призами.

В 2017 году на Алтай-Коксе прошло семь конкурсов профессионального мастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. Завершающим в этом году станет конкурс среди контролеров в производстве черных металлов.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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