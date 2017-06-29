На Алтай-Коксе определили лучшего водителя.

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Победу одержал Андрей Ткачев, водитель автотранспортного цеха.

В конкурсе принимали участие 20 сотрудников из автотранспортного цеха, пожарно-аварийной спасательной службы и специализированного участка по горячим ремонтам.

Они проходили тестирование на знание правил дорожного движения. А на практике демонстрировали навыки управления автомобилем ЗИЛ-433360: выполняли задания по скоростному маневрированию. Им нужно было поставить габаритный автомобиль в бокс, не задев ограничителей, произвести остановку в указанном месте с точностью до сантиметров. Также водители выполняли упражнения "Змейка", "Параллельная парковка". Комиссия учитывала точность и время выполнения заданий.

Победителем конкурса стал Андрей Ткачев. Второе место занял Николай Кузеванов. Третье – Анатолий Горбатков. Все призеры получили дипломы и денежные вознаграждения.

СПРАВКА

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.