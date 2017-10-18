На "Алтай-Коксе" прошел День открытых дверей

День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". День открытых дверей. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В экскурсии приняли участие около 170 человек. Гости проехали по территории завода с остановками на самых важных производственных объектах: закрытых складах угля, вагоноопрокидывателе, коксовой батарее, установке сухого тушения кокса. Дети и взрослые с интересом наблюдали как 23-метровый ротор переворачивает вагон с углем на 180 градусов, как выдают из печи пылающий кокс и направляют его на тушение.

Также заринчане посетили музей, где познакомились с историей предприятия и посмотрели корпоративные фильмы.

Такие Дни открытых дверей на "Алтай-Коксе" теперь станут традиционными.

Больше фото и видео на страничке "Алтай-Кокса" ВКонтакте altaykoks

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com