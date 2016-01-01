На Алтай-Коксе прошел новогодний турнир по дартсу.

Среди мужчин первое место занял Василий Тишаков, работник специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. На втором месте – Сергей Поздняков из железнодорожного цеха.

Победительницей среди женщин стала Екатерина Ямцова, сотрудница заводоуправления. Второе место завоевала Надежда Балакина из профкома.

Соревнования по дартсу для заводчан были организованы впервые после длительного перерыва. Организаторы приняли решение сделать новогодний турнир традиционным.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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