Фотофакты. На "Алтай-Коксе" прошел очередной этап конкурса "Молодой лидер – 2017"

Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной этап корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В программе – реалити-квест по мотивам телешоу "Форт Боярд", сплав по Катуни, деловые игры, полосы препятствий.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса":

А. Уманец. Выездной тур конкурса необходим для построения команды в неформальной обстановке. Ребята проявили лидерские качества, интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, физическую выносливость, умение находить выход в сложных ситуациях. Они получили компетентную обратную связь о своих сильных сторонах и областях для развития, и сами оценили свои действия, отметили ошибки и успехи. Это поможет им двигаться вперед.

На выездном этапе среди 16 конкурсантов развернулась основная борьба за выход в финал. Теперь восьми финалистам предстоит реализовать социально-значимые проекты по защите окружающей среды в рамках Года экологии. Кроме того, они подготовят креативные видеоролики на тему "Руководство людьми" и "Инициативность и преодоление давления".

На заключительном этапе лидерских состязаний молодежь будет презентовать эти проекты. Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Напомним, что конкурс "Молодой лидер" стартовал в мае. В отборочном туре претенденты готовили видеопрезентации на тему "Лидерами рождаются или становятся?". Затем авторы лучших работ участвовали в бизнес-тренинге "Лидер и его команда".

Конкурс нацелен на раскрытие управленческих способностей и карьерное развитие перспективных молодых сотрудников предприятия.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".