На "Алтай-Коксе" прошли соревнования газоспасателей

Четыре смены газоспасателей состязались в умении устранять "возгорание", сбивать мишень струей воды, с помощью штурмовой лестницы покорять пожарную башню. Все задания выполняли на скорость. Как отметил Андрей Смоленский, начальник пожарно-аварийной спасательной службы, спортсмены показали отличную подготовку. Разница в результатах четырех команд составила не более двух секунд. Победу в соревнованиях одержала команда смены № 2. Победители и призеры получили дипломы и денежные премии.

Это единственный конкурс профессионального мастерства на заводе, свидетелями которого могут стать не только работники предприятия, но и их семьи, дети, и просто жители Заринска. Число зрителей растет из года в год. Традиционно поболеть за газоспасателей приезжают ребята из заринского детского дома. Предприятие готовит им памятные подарки.

Газоспасатели демонстрируют зрителям возможности пожарной техники. Особенно радует детей водно-пенное шоу.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com