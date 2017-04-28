На "Алтай-Коксе" прошли соревнования по футболу

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Сегодня, 14:38.
Новости компаний

На "Алтай-Коксе" (входит в Группу НЛМК) в рамках корпоративной спартакиады прошли соревнования по футболу. Шестнадцать мужских команд встречались в спортивном зале ДК "Металлург".

Футбол.
Футбол.
В высшей лиге лидировала команда второго коксового отделения. На втором месте – команда №1 цеха улавливания, на третьем – спортсмены заводоуправления.

В первой лиге "золото" завоевали мужчины команды №2 цеха улавливания, "серебро" - у команды №2 специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. "Бронза" досталась теплоэлектроцентрали.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru

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