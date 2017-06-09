На Алтай-Коксе прошли соревнования по легкой атлетике

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Сегодня, 10:33.
Новости компаний

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) в рамках корпоративной спартакиады прошли соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие 24 команды из разных подразделений завода.

На Алтай-Коксе прошли соревнования по легкой атлетике.
На Алтай-Коксе прошли соревнования по легкой атлетике. Фото: Архив ОАО "Алтай-Кокс".

Они мерились силами в прыжках в длину, в метании гранаты, в беге. Еще одним испытанием была эстафета. В высшей лиге лидировала команда коксового отделения № 2. На втором месте – спортсмены коксового отделения № 1, на третьем – первая команда цеха улавливания.

В первой лиге "золото" завоевали спортсмены углеподготовительного цеха, "серебро" - у команды теплоэлектроцентрали. "Бронза" досталась коксовому отделению № 3.

На Алтай-Коксе прошли соревнования по легкой атлетике.
На Алтай-Коксе прошли соревнования по легкой атлетике.
Среди женщин первыми стали спортсменки из цеха улавливания, вторыми – команда заводоуправления. Замкнули тройку лидеров сотрудницы отдела технического контроля.

Состязания стали последними в рамках корпоративной спартакиады сезоны 2016-2017 годов.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.


Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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