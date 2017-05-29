На "Алтай-Коксе" прошли соревнования по теннису

В высшей лиге лидировала команда второго коксового отделения. На втором месте – коксовое отделение №1, на третьем – пожарно-аварийная спасательная служба.

В первой лиге "золото" завоевали мужчины теплоэлектроцентрали, "серебро" - у команды автотранспортного цеха. "Бронза" досталась команде углеподготовительного цеха.

Среди женщин победу одержала команда заводоуправления. Второе место заняла команда "Надежда". Третье досталось теннисисткам коксового цеха.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru