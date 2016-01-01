На Алтай-Коксе прошли соревнования по баскетболу

Спортсмены Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в соревнованиях по баскетболу, которые прошли в рамках корпоративной спартакиады сезона 2016-2017 годов. За звание лучших боролись двадцать четыре команды.
Среди мужских команд высшей лиги лидировали спортсмены коксового отделения №1. На втором месте – спортсмены пожарно-аварийной спасательной службы, на третьем – команда №1 цеха улавливания. Все три команды в напряженной борьбе набрали одинаковое количество очков. Места распределялись по разнице забитых и пропущенных мячей.
В первой лиге "золото" завоевала команда цеха улавливания № 2, "серебро" - у команды углеподготовительного цеха. "Бронза" досталась команде теплоэлектроцентрали.
Среди женских команд лучший результат показали спортсменки заводоуправления. На втором месте – команда цеха улавливания. Замкнули троку лидеров волейболистки углеподготовительного цеха.
Справка
"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.