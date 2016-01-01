На Алтай-Коксе прошли соревнования по баскетболу

Среди мужских команд высшей лиги лидировали спортсмены коксового отделения №1. На втором месте – спортсмены пожарно-аварийной спасательной службы, на третьем – команда №1 цеха улавливания. Все три команды в напряженной борьбе набрали одинаковое количество очков. Места распределялись по разнице забитых и пропущенных мячей.

В первой лиге "золото" завоевала команда цеха улавливания № 2, "серебро" - у команды углеподготовительного цеха. "Бронза" досталась команде теплоэлектроцентрали.

Среди женских команд лучший результат показали спортсменки заводоуправления. На втором месте – команда цеха улавливания. Замкнули троку лидеров волейболистки углеподготовительного цеха.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.