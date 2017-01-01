На "Алтай-Коксе" состоялась лыжная эстафета

В высшей лиге среди мужчин лидировала команда №1 цеха улавливания. На втором месте – спортсмены коксового отделения №2, на третьем – коксовое отделение №1.

В первой лиге "золото" завоевали мужчины команды №2 специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования, "серебро" - у команды №2 цеха улавливания. "Бронза" досталась команде теплоэлектроцентрали.

Среди женщин победу в эстафете одержала команда цеха улавливания, на втором месте оказались лыжницы заводоуправления, третье место завоевала команда спортклуба "Надежда".

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.