На Алтай-Коксе состоялся кубок КВН

Сегодня, 16:06.
Новости компаний

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) состоялась игра КВН "Самый экологичный юбилей", посвященная 80-летию Алтайского края и Году экологии.

Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В игре приняли участие шесть команд: "Девчата" лаборатории производственно-экологического контроля, "Палата №29" отдела технического контроля, "Союз" союза молодежи предприятия и "Фазанята" - команда студентов заринского политехнического техникума. Дебютировали на КВН команды "Композит" углеподготовительного цеха и "Флоры и Фаун" коксового отделения №3.

Игра КВН.
Игра КВН.

В юмористических зарисовках, современной интерпретации известных фильмов и музыкальных пародиях звучала тема заботы об экологии. Зрители и члены жюри оценили такие шутки, как ритуал с экологически чистой шихтой, особый взгляд на велотакси, Алтай Коксохимович – предприятие в роли пациента и многие другие.

Первое место и главный приз получила команда "Композит" углеподготовительного цеха. Всем участникам вручены памятные подарки и денежные призы.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров