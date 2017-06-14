На "Алтай-Коксе" стартовал юбилейный конкурс "Молодой лидер"

Конкурс дает им возможность реализовать свои лидерские качества, получить управленческие навыки, ощутить себя единой командой. А руководству предприятия – выявить наиболее перспективных сотрудников, которые в дальнейшем придут на смену нынешним руководителям.

В отборочном туре претенденты готовили видеоролики на тему "Лидерами рождаются или становятся?". Жюри оценивало оригинальность и полноту раскрытия темы, личностный подход, применение современных мультимедийных средств. В первый этап конкурса вышли 24 молодых сотрудника. Они приняли участие в бизнес-тренинге "Лидер и его команда".

По итогам тренинга только 16 ребят поедут в Горный Алтай на мероприятие спортивно-лидерского направления. Их ждет сплав по Катуни, реалити-квест, деловые игры. Участники смогут в экстремальных ситуациях проявить стрессоустойчивость, выносливость, умение работать в команде.

В финале за звание "Молодого лидера – 2017" будут бороться восемь участников. Им предстоит реализовать социально-значимые проекты по охране окружающей среды и подготовить креативные видеоролики на тему "Руководство людьми" и "Инициативность и преодоление давления".

Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".